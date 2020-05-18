Россия подготовила новый проект Стратегии по борьбе с экстремизмом 

Совет Безопасности России завершил подготовку проекта новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в стране, говорится в сообщении пресс-службы аппарата ведомства.

Проект утверждается до 2025 года. В нем уточнили ключевые задачи и направления реализации политики государства в области противодействия экстремистским течениям, а также определены целевые показатели, «характеризующие эффективность антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты этой деятельности».

Изменения в законодательстве, равно как и новые угрозы национальной безопасности, побуждают продолжить сосредотачивать усилия властей и институтов гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной в первую очередь на профилактику экстремизма среди молодых людей и в информационном пространстве.

В этой связи Министерство внутренних дел России совместно с другими органами исполнительной власти и аппаратом СБ РФ подготовило предложения об актуализации и корректировке отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Действующая стратегия принята в 2014 году.

Ранее Генеральная прокуратура потребовала возбудить дело о призывах к экстремизму за фейк о COVID-19 в Перми.

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