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Врач-иммунолог усомнился в возможности повторного заражения COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
Иммунолог рассказал о повторном заражении COVID-19
Фото: РИА Новости
Повторно заболевшая COVID-19 жительница Бурятии могла изначально попасть в стационар с другой инфекцией. Об этом заявил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин им. Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов.
"Бывает такое, что методика не даёт 100%, 4-6% может быть погрешность. Здесь могло быть, что она переболела сначала какой-то вирусной инфекцией с бактериальным осложнением, типа пневмонии. Выходя из стационара, она как раз в инкубационный период попала, и был контакт с COVID в том стационаре, и она заболела сама через две недели COVID-инфекцией", — пояснил он радиостанции "Говорит Москва".
Он отметил, что после болезни иммунитет человека ослаблен, в это время риск заражения очень велик. Организм борется с вирусом, защитные свойства истощают организм, на этом фоне присоединяется патогенная флора, которую мы носим в верхних дыхательных путях, пояснил врач.
"Человек, который болел респираторной инфекцией, минимум месяц находится в группе риска по присоединению сопутствующих патологий", — добавил он.
По данным республиканского Минздрава, 21 апреля пациентку выписали после двух отрицательных тестов на коронавирус, но через 16 дней у нее опять появились признаки ОРВИ. Новый мазок показал коронавирусную инфекцию, и женщину снова госпитализировали.
Сейчас у женщины взяли контрольные анализы на коронавирус. Она чувствует себя хорошо, заболевание переносит в легкой форме. Медики выясняют, повторно ли она заразилась или это был рецидив.
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Другое , Радиостанция "Говорит Москва" , Республика Бурятия
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