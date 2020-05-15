РПЦ выделит средства вдовам клириков и священникам, пострадавших от COVID 

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Русская православная церковь по благословению патриарха Кирилла выделит средства для оказания материальной помощи священникам и вдовам клириков Москвы , а также пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Отмечается, что будет составлен список нуждающихся в материальной помощи священнослужителей и церковнослужителей города.

"Помимо этого, будет рассмотрен вопрос о выплатах материальной помощи на 2020 год вдовам почивших клириков города Москвы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Церковь окажет материальную помощь московской больнице Святителя Алексия, средства в том числе пойдут на закупку дополнительного медицинского оборудования и тд.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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