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ЦППК продлит срок действия абонементов 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
ЦППК продлит срок действия абонементов
Фото: Вечерняя Москва
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) продлевает абонементы, срок действия которых охватывают период режима самоизоляции с 30 марта по 31 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Отмечается, что срок действия абонементов будет продлен автоматически. Пассажирам не нужно обращаться в билетные кассы.
В пресс-службе добавили, если абонемент был оформлен на период с 17 марта по 15 апреля, то он будет действовать с 1 по 17 июня. Новый срок действия проездных билетов можно проверить в кассах и информационных терминалах, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте столицы введен масочный и перчаточный режим.
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Другое , АГН "Москва"
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