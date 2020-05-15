ЦППК продлит срок действия абонементов 

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) продлевает абонементы, срок действия которых охватывают период режима самоизоляции с 30 марта по 31 мая 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что срок действия абонементов будет продлен автоматически. Пассажирам не нужно обращаться в билетные кассы.

В пресс-службе добавили, если абонемент был оформлен на период с 17 марта по 15 апреля, то он будет действовать с 1 по 17 июня. Новый срок действия проездных билетов можно проверить в кассах и информационных терминалах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, что с 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте столицы введен масочный и перчаточный режим.

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