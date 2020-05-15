В Саратовской области почти 70 человек поместили в обсерватор 

В области на базе «Ударника» подготовили пункт временного размещения для вернувшихся из поездок за границу, в Москву или в Подмосковье, а также для контактировавших с ними. Наумов ранее сообщил, что 66 жителей Саратовской области 13 мая чартерным рейсом вернулись с вахтовой работы в Якутии, после чего их планировалось разместить в обсерваторе.

"Обсерватор рассчитан на 200 койко-мест, 75 жилых комнат соответствуют всем требованиям Роспотребнадзора . Сегодня в нем размещено 68 жителей: 66 — это вахтовики, прибывшие к нам из Якутии 13 мая, и два человека, которые прибыли из-за рубежа. Все они обеспечены питанием, средствами гигиены, в корпус подано тепло. Нареканий со стороны проживающих нет", — сказал Наумов в пятницу на заседании координационного совета по противодействию COVID-19.

Всего в области лабораторно подтверждены 1526 случаев заражения коронавирусом. Скончался 31 пациент с COVID-19, выздоровели 359.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.