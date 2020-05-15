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Уголовное дело возбудили против компании, чей сотрудник завез коронавирус на Курилы 

ТАСС и ещё 23 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено в отношении компании «Салюс», чьим сотрудником является прибывший на Южные Курилы (Сахалинская область) заразившийся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в погрануправлении ФСБ России по Сахалинской области.
Ранее в пятницу в администрации Южно-Курильского городского округа (острова Кунашир и Шикотан) сообщили ТАСС, что в связи с выявлением первого на Курилах зараженного коронавирусной инфекцией в муниципалитете введен режим ЧС, с островами прекращено транспортное сообщение. Житель Дагестана прибыл на Курилы несколько дней назад для работы водолазом на судне «Байкал», принадлежащем ООО «Салюс», и начал осуществлять деятельность без соблюдения 14-дневного карантинного режима.
"В отношении предприятия возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов", — сообщили в пресс-службе.
По данным погрануправления, сейчас на судно «Байкал» наложен арест. При этом ранее компания «Салюс» уже несколько раз задерживалась с браконьерской продукцией. Деятельность организации приостановлена.
В пресс-службе правительства Сахалинской области журналистам уточнили, что в течение дня удалось выявить круг общения зараженного пациента — 87 человек. Большая часть контактных лиц сейчас находятся на Кунашире, они обязаны соблюдать строгую обсервацию на дому или в специализированных учреждениях. Другая часть — 26 человек — в настоящее время находятся на теплоходе «Игорь Фархутдинов», который отправит их на Шикотан. Местные жители должны будут пройти обсервацию на дому. У всех 87 человек взяли анализы на коронавирус, если тесты окажутся отрицательными, в районе можно будет снять режим ЧС. Из-за сложившейся ситуации школы, детские сады, объекты сервиса и торговли промышленными товарами в Южно-Курильском районе пока остаются закрытыми.
Компания «Салюс» работает с 2009 года. Основным видом деятельности является морское рыболовство. В основном компания занимается добычей морского ежа и трепанга. Промысел морского ежа является одним из самых прибыльных видов деятельности для рыбаков.
Ситуация с коронавирусом
Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,4 млн человек, более 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. В Сахалинской области, входящей в число регионов РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой, зафиксировано 45 заразившихся, еще 27 вылечились и выписаны из больницы.
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Другое , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС , Республика Дагестан , Сахалинская Область , Южно-Сахалинск
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