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Коронавирусом заражены 4,5 миллиона жителей Земли 

BFM.RU и ещё 15 28 минут назад
Коронавирусом заражены 4,5 миллиона жителей Земли
Фото: EPA
Коронавирусу потребовалось всего 11 дней, чтобы заразить еще один миллион человек. Общее количество зараженных в мире уже превысило 4,5 миллиона человек, пишет РБК со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.
Лидером этого антирейтинга по-прежнему остаются США — 1,427 млн больных. Россия на втором месте — 262,8 тысячи больных. Замыкает тройку Великобритания, где заражено 238 тысяч человек.
Общее количество смертей от коронавируса в мире — 304,8 тысячи. Таким образом, прирост числа зараженных, в отличие от роста числа жертв, ускоряется, отмечает агентство.
За все время пандемии излечились 1,6 млн человек.
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