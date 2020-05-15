Китай готовит Штатам ответные меры из-за ситуации с коронавирусом 

Отношения Вашингтона и Пекина, и без того подорванные торговой войной, рискуют обостриться ещё больше. Как сообщают китайские СМИ, Пекин готовит ответные меры на выпады США в связи с коронавирусом, передает Общественное телевидение России.
В Вашингтоне КНР обвиняют в намеренном создании COVID-19, а также сокрытии данных об опасности вируса, что якобы привело к перерастанию вспышки в пандемию. Американские сенаторы не раз призывали финансово наказать КНР, судебные иски против Пекина тянут уже более, чем на 20 трлн долларов.
Дональд Трамп заявил, что может ввести против Китая новые санкции, если тот откажется сотрудничать с США в расследовании причин распространения коронавируса.