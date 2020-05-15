Китай готовит Штатам ответные меры из-за ситуации с коронавирусом 

Отношения Вашингтона и Пекина, и без того подорванные торговой войной, рискуют обостриться ещё больше. Как сообщают китайские СМИ, Пекин готовит ответные меры на выпады США в связи с коронавирусом, передает Общественное телевидение России.

В Вашингтоне КНР обвиняют в намеренном создании COVID-19, а также сокрытии данных об опасности вируса, что якобы привело к перерастанию вспышки в пандемию. Американские сенаторы не раз призывали финансово наказать КНР, судебные иски против Пекина тянут уже более, чем на 20 трлн долларов.