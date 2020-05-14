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Шойгу дала совет о выводе россиян из режима самоизоляции 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии, отметила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы сейчас можем условно предположить, что будет, но, скорее всего, эта ситуация [выход из режима самоизоляции] не пройдет бесследно для нашего психического здоровья, психологического благополучия. Нужно очень аккуратно с точки зрения психологических особенностей подойти к ситуации выхода из карантинных мероприятий», — цитирует ТАСС Шойгу.
По ее словам, на телефон горячей линии к психологам уже обращаются люди, которых тревожит время, когда закончится режим самоизоляции, однако большинство звонков по-прежнему «связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране».
Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, подытожила главный психолог МЧС.
Ранее в Госдуме предупредили о влиянии выхода из самоизоляции на психическое здоровье.
Психолог Арина Липкина в свою очередь заявила, что вынужденное пребывание дома из-за пандемии коронавируса меняет социальное поведение россиян, так как режим самоизоляции является большим стрессом для тела и психики.
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Другое , Юлия Шойгу , Арина Липкина , МЧС , Госдума , ИТАР-ТАСС
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