Бузова оконфузилась перед фанатами

Телеведущая Ольга Бузова во время съемок шуточного видео травмировалась. Девушка прыгнула в бассейн, намазавшись перед этим маслом, но не удержалась и упала.

Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте опубликовала видео, в котором показала, как проводит отпуск в 2020 году. По словам артистки она запустила данным роликом челлендж, суть которого заключается в том, чтобы придумать, как можно проводить лето в условиях пандемии. Однако на одном из кадров знаменитость пытается прыгнуть в надувной бассейн и, не сумев удержаться, падает на пятую точку. В результате этого, как сообщает РИА ФАН, знаменитость получила травму.

— Отпуск в 2020 выглядит именно так.

Смотреть до конца! Это был реально единственный дубль! Вы поймете почему (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — подписала пост Ольга Бузова.

Стоит отметить, что на опубликованном ролике исполнительница смогла сымитировать даже пребывание в аэропорту: она двигается с чемоданом по беговой дорожке как на специальной ленте. Затем она собралась принимать солнечные ванны, обмазав перед этим себя маслом, на крыше многоэтажного дома. А вот искупаться певица не смогла, как пишет пресса, поскольку она ударилась копчиком.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что мать Ольги Бузовой продолжила работу врачом в пандемию коронавируса.