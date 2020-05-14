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Путин: заразившиеся коронавирусом члены кабмина восстанавливаются и приступают к работе
ТАСС
48 минут назад
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Заразившиеся коронавирусом члены кабмина "восстанавливаются и практически приступают к работе", заявил президент России Владимир Путин.
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