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За сутки в России умерли 93 пациента с COVID-19 

Вечерняя Москва 1 час назад
За сутки в России умерли 93 пациента с COVID-19
Фото: Вечерняя Москва
Количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа, выросло в России на 93 за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает в четверг, 14 мая.
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