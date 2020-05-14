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За сутки в России умерли 93 пациента с COVID-19
Вечерняя Москва
1 час назад
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Вечерняя Москва
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Количество летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией нового типа, выросло в России на 93 за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает в четверг, 14 мая.
(новость дополняется)
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