Начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что стремительность коронавируса поражает.

"Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", — цитирует РИА Новости врача.

"К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает", — добавил он. Поэтому, по словам Сапронова, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.

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