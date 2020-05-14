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«Утром еще нормально, вечером — реанимация»: врач рассказал о скорости ухудшения состояния при COVID-19 

Свободная пресса 3 часа назад
Начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов рассказал, что стремительность коронавируса поражает.
"Скорость перехода от легкой в средне-тяжелую и тяжелую формы заболевания очень быстрая. Если утром пациент еще чувствует себя более-менее, то вечером он может оказаться на реанимационной койке", — цитирует РИА Новости врача.
"К этому, конечно же, не готова и большая часть врачей. Стремительность поражает", — добавил он. Поэтому, по словам Сапронова, для врачей очень важно наблюдение за пациентом.
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