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В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячева 

News.ru и ещё 16 2 часа назад
В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячева
Фото: News.ru
Он находится в отделении полиции. Причины неизвестны.
Да, он задержан, — заявили в органах NFCC.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго». Причиной стали хищения на стройке «Газпром Арены».
Строительство нового стадиона для ФК «Зенит» началось в 2007 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Однако в связи с проведением чемпионата мира по футболу было принято решение отправить проект на доработку, чтобы стадион полностью удовлетворял требованиям ФИФА. Официальное открытие арены произошло в апреле 2017 года, а смета на строительство площадки за эти 10 лет выросла в несколько раз. С учётом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове — стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий — составила 42 млрд рублей.
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Другое , Ленэнерго , Зенит , Санкт-Петербург
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