В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Россети Ленэнерго» Горячева 

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Он находится в отделении полиции. Причины неизвестны.

Да, он задержан, — заявили в органах NFCC.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга пришли с обысками в офис ПАО «Ленэнерго» . Причиной стали хищения на стройке «Газпром Арены».