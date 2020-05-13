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Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Мишустин провел совещание по социально-экономической ситуации
Фото: РИА Новости
Председатель правительства Михаил Мишустин, который продолжает лечение от коронавируса, провел совещание по социально-экономической ситуации в России.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, в нем, в частности, приняли участие исполняющий обязанности премьера Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».
Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.
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Другое , Антон Силуанов , Максим Решетников , Татьяна Голикова , Андрей Белоусов , Дмитрий Чернышенко , Михаил Мишустин , Михаил Мурашко , Владимир Путин , Минздрав РФ , Минфин , РИА Новости
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