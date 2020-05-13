Русская супермодель порадовала фанатов фото топлес

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Российская супермодель Алеся Кафельникова опубликовала в своем Instagram фото топлес и вызвала восторг у подписчиков.

21-летняя звезда запечатлела себя в синей обработке без бюстгальтера с бриллиантовым ожерельем на шее и миниатюрными серьгами.

«Есть кто-нибудь?»,

— спросила модель в описании к фото.

Публикация Алеси набрала более 15 тысяч лайков и десятки восхищенных комментариев:

"Она прекрасна",

"Очень круто",

"Хороша".