Русская супермодель порадовала фанатов фото топлес

Российская супермодель Алеся Кафельникова опубликовала в своем Instagram фото топлес и вызвала восторг у подписчиков.
21-летняя звезда запечатлела себя в синей обработке без бюстгальтера с бриллиантовым ожерельем на шее и миниатюрными серьгами.
«Есть кто-нибудь?»,
— спросила модель в описании к фото.
Публикация Алеси набрала более 15 тысяч лайков и десятки восхищенных комментариев:
"Она прекрасна",
"Очень круто",
"Хороша".
@kafelnikova_a
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что 51-летняя супермодель примерила бикини во время карантина.