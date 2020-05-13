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Россиян предупредили о появлении психических расстройств после самоизоляции 

Lenta.ru 51 минуту назад
Врач назвал еще одну опасность самоизоляции
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предупредил россиян о риске появления психических расстройств после самоизоляции. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Он посоветовал уделить внимание работе психологов и психиатров, центров доверия и телефонов горячих линий. По его словам, после коронавируса жизнь может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства. В частности, граждане могут начать искать у себя признаки коронавируса.
Менделевич отметил, что врачи и ученые сейчас проводят различные опросы и психологические тесты по всему миру, чтобы понять, пандемия оказала влияние на психическое здоровье людей. В этих исследованиях отмечаются тревожность и депрессии, которые не исчезнут сразу же после снятия ограничений.
Он также призвал уделить особое внимание психическому здоровью медицинских работников, которые заболевают сами и теряют своих коллег. Медик отметил, что это, в частности, вызывает эмоциональное выгорание, которое может остаться надолго.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что около 40 процентов российских врачей, работающих в «красной зоне» с зараженными коронавирусом, имеют психологические проблемы из-за стресса. Примерно у каждого десятого обнаружили депрессию, еще у десяти процентов наблюдается тревожное состояние и нарушения ночного сна.
По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.
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Другое , Вероника Скворцова , Федеральное медико-биологическое агентство , Госдума , РИА Новости
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