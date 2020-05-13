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Россияне стали реже жениться и разводиться 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россияне стали реже жениться и разводиться
Фото: Lenta.ru
В России в начале 2020 года сократилось число браков и разводов. Об этом пишет RT со ссылкой на Минюст.
Так, в первом квартале года зарегистрировали 157,1 тысячи актов о заключении брака — на 3,8 тысячи меньше, чем за тот же период 2019-го (160,9 тысячи).
Количество актов о расторжении брака оказалось сопоставимо с числом их заключения — 142,6 тысяч. Это на 5,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда этот показатель составил 147,8 тысячи.
По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, падение количества новых браков незначительно и обусловлено сокращением численности молодого поколения по демографическим причинам.
«Разводов становится меньше: в кризисные времена люди скорее сближаются, чем наоборот. (…) важно сейчас создать все условия, чтобы эта тенденция сохранилась», — убеждена она. Также, по ее словам, на снижение числа разводов могли повлиять меры поддержки семьи, озвученные российским правительством.
Ранее в мае уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что количество обращений о домашнем насилии в период эпидемии коронавируса в России выросло в 2,5 раза. Она сослалась на ряд НКО и уточнила, что в марте таких сообщений было 6054, а в апреле поступило более 13 тысяч жалоб. Омбудсмен предположила, что это может быть связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.
В МВД эту информацию опровергли, подчркнув, что число подобных правонарушений, напротив, снизилось.
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Другое , Татьяна Москалькова , Минюст РФ , Правительство РФ , МВД
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