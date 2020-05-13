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В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией 

Mirmol.ru и ещё 7 13 мая 2020
В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией
Фото: Mirmol.ru
Корпус детского отделения центральной городской больницы Дербента перепрофилирован в госпиталь для больных пневмонией. Глава города Хизри Абакаров с главврачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя и пообщались с медперсоналом больницы.
Госпиталь рассчитан на 145 коек. В настоящее время в нем устанавливается дорогостоящее медицинское оборудование, поступившее от Сулеймана Керимова. Уже определена «красная зона» и оборудован санитарный шлюз.
Для дезинфекционной камеры на территории ЦГБ строится новое помещение. Его планируется завершить в течение 10 дней. Кроме того, в медучреждении установят компьютерный томограф.
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Другое , Сулейман Керимов , Хизри Абакаров , Дербент
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