В Дербенте откроют госпиталь для больных пневмонией 

Корпус детского отделения центральной городской больницы Дербента перепрофилирован в госпиталь для больных пневмонией. Глава города Хизри Абакаров с главврачом Абдулкафаром Шихмагомедовым и председателем Горсобрания депутатов Мавсумом Рагимовым осмотрели помещения госпиталя и пообщались с медперсоналом больницы.

Госпиталь рассчитан на 145 коек. В настоящее время в нем устанавливается дорогостоящее медицинское оборудование, поступившее от Сулеймана Керимова . Уже определена «красная зона» и оборудован санитарный шлюз.

Для дезинфекционной камеры на территории ЦГБ строится новое помещение. Его планируется завершить в течение 10 дней. Кроме того, в медучреждении установят компьютерный томограф.