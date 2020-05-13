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Конкурс «Московское качество» стартует 14 мая 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
Конкурс «Московское качество» стартует 14 мая
Фото: News.ru
Уже в шестой раз горожане помогут выбрать лучшие товары и услуги, производимые или реализуемые в Москве, а эксперты назовут победителей.
Мероприятие организуют Московская торгово-промышленная палата совместно с газетой «Вечерняя Москва» под патронатом Московской городской думы.
Претендентов на победу москвичи смогут выбрать путём голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru, и только после этого экспертный совет, с учётом мнения горожан, назовёт лучших в каждой категории.
В этом году московские товары, сервисы и услуги будут представлены в номинациях: «Хлебобулочные и кондитерские изделия», «Молоко и молочная продукция», «Сыры отечественных производителей», «Коммуникация управляющих компаний с жителями» и «Дистанционные сервисы и услуги».
Как писал NEWS.ru, о возможности постепенного открытия МФЦ в столице в ближайшее время сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он добавил, что при этом всё же лучше учить людей, в первую очередь пожилых, получать услуги онлайн. Отмечается, что сейчас многофункциональные центры не работают в обычном формате, так как могут быть зоной риска с точки зрения заражения.
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Комментарии
Другое , Сергей Собянин , Мосгордума , Вечерняя Москва , Москва
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