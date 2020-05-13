Конкурс «Московское качество» стартует 14 мая 

Уже в шестой раз горожане помогут выбрать лучшие товары и услуги, производимые или реализуемые в Москве , а эксперты назовут победителей.

Мероприятие организуют Московская торгово-промышленная палата совместно с газетой «Вечерняя Москва» под патронатом Московской городской думы

Претендентов на победу москвичи смогут выбрать путём голосования на сайте moskachestvo.mostpp.ru, и только после этого экспертный совет, с учётом мнения горожан, назовёт лучших в каждой категории.

В этом году московские товары, сервисы и услуги будут представлены в номинациях: «Хлебобулочные и кондитерские изделия», «Молоко и молочная продукция», «Сыры отечественных производителей», «Коммуникация управляющих компаний с жителями» и «Дистанционные сервисы и услуги».