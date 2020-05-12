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Резкую отмену режима нерабочих дней в России объяснили 

Lenta.ru 1 час назад
Резкую отмену режима нерабочих дней объяснили
Фото: Lenta.ru
Резкую отмену режима нерабочих дней c 12 мая 2020 года, несмотря на рост числа инфицированных коронавирусом в России, объяснили. Об этом пишет газета «Ведомости».
Президент России Владимир Путин 11 мая завершил период нерабочих дней, который длился с марта и дважды пролонгировался. Глава государства заявил, что страна подошла к новому этапу — смягчению режима ограничений, введенного из-за пандемии. Заявление прозвучало на фоне выхода России на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом, несмотря на жесткие ограничительные меры.
Как пишет издание, «тянуть дальше с отменой ограничений для Кремля означало бы действовать на усугубление экономических проблем, подстегивать рост недовольства. Но и отменять ограничения тоже нельзя — снижения заболеваемости не произошло». В такой ситуации в Кремле решили передать ответственность за эпидемию и экономику губернаторам. Глава государства заявил, что регионам в отдельности придется решать, когда и как отменять ограничения, однако при этом строго должны соблюдаться федеральные санитарные нормы.
Газета отмечает, что решение во многом обосновано, поскольку в разных регионах России ситуация с коронавирусом отличается. Например, в расположенных рядом Калужской, Тульской и Смоленской областях заболело 1,82, 1,28 и 0,96 человека на 1 тысячу жителей. В Воронежской области показатель составляет 0,4 человека, в Липецкой — в два раза выше, в Курской и Тамбовской областях — в 3,5 раза выше. Однако издание пишет, что возникают вопросы эффективности противоэпидемических мер и охвата жителей тестированием.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 12 мая в России насчитывается 221 344 случая инфицирования. Больше отмечается только в США (более 1,2 миллиона человек) и Испании (около 224 тысяч заразившихся). Пандемия ударила по экономике страны и вынудила власти принять антикризисный пакет мер. К середине апреля совокупный объем поддержки уже достигал 2,1 триллиона рублей. Накануне президент России объявил о новых мерах, которые оценили в 800 миллиардов рублей.
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Другое , Владимир Путин , Ведомости
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