Билл Гейтс финансирует проверку американцев на коронавирус 

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Глава Microsoft Билл Гейтс финансирует программу проверки на коронавирус с помощью домашних тестов. Отмечается, что миллиардер сотрудничает с проектом SCAN, который также называют «Большая Сиэтлская сеть анализа коронавируса».

Отмечается, что анализы будут сдавать и те, кто не имеют симптомов.

Главной целью проверки является не то, чтобы проверить каждого человека, а то, как этот вирус распространяется и ведет себя, пишет SCAN.

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