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Билл Гейтс финансирует проверку американцев на коронавирус 

Свободная пресса и ещё 6 4 часа назад
Глава Microsoft Билл Гейтс финансирует программу проверки на коронавирус с помощью домашних тестов. Отмечается, что миллиардер сотрудничает с проектом SCAN, который также называют «Большая Сиэтлская сеть анализа коронавируса».
Отмечается, что анализы будут сдавать и те, кто не имеют симптомов.
Главной целью проверки является не то, чтобы проверить каждого человека, а то, как этот вирус распространяется и ведет себя, пишет SCAN.
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Другое , Билл Гейтс , Microsoft
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