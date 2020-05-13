Билл Гейтс финансирует проверку американцев на коронавирус 

Глава Microsoft Билл Гейтс финансирует программу проверки на коронавирус с помощью домашних тестов. Отмечается, что миллиардер сотрудничает с проектом SCAN, который также называют «Большая Сиэтлская сеть анализа коронавируса».
Отмечается, что анализы будут сдавать и те, кто не имеют симптомов.
Главной целью проверки является не то, чтобы проверить каждого человека, а то, как этот вирус распространяется и ведет себя, пишет SCAN.
Коронавирус, борьба с пандемией, последние новости:
Статистика по коронавирусу на 13 мая: 10028 новых случаев в России, — 4703 в Москве
Лукашенко о борьбе с коронавирусом в Белоруссии: с нами Господь
Заболевший Песков рассказал, когда лично контактировал с Путиным
Смотрите карту распространения коронавируса онлайн