Посольство России в Чехии потребовало охрану после угроз дипломату 

Посольство России Праге попросило у чешских властей обеспечить полицейскую охрану для одного из сотрудников российской дипмиссии, которого ранее в Чехии безосновательно обвинили в причастности к якобы подготовке покушения на местного политика.

«В соответствии со статьей 29 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника», — указывает диппредставительство.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией.

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация, реакция на ситуацию со сносом памятника, в дополнение. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», — подчеркнула Митрофанова.

Кроме того, она считает, что сообщения чешских газет бездоказательны. Глава Россотрудничества добавила, что представитель ведомства в Чехии — «молодой человек, с чешским языком, который хорошо относится к этой стране».

Напомним, накануне пражское издание Seznam опубликовало интервью с неким Андреем К. Он, по данным чешских журналистов, руководил представительством федерального агентства РФ в Праге и привез яд. Впоследствии телевидение Чехии сообщило, что замешанный в рициновом скандале россиянин — это якобы российский дипломат.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь назвала сообщения о рицине «из России» порождением фантазии.

«Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все», — отметила она.

Дипломат также подчеркнула, что власти Чехии должны «в полной мере осознавать серьезность последствий» подобных манипуляций.

При этом чуть ранее сообщалось, что Прага хочет улучшить отношения с Москвой, оказавшиеся натянутыми после демонтажа памятника маршалу СССР Ивану Коневу , который находился на площади Интербригад в квартале Дейвице — центре района Прага-6.

Со своей стороны, МИД России обвинил Чехию в медийной антироссийской кампании, а демонтаж монумента назвал «волюнтаристским актом» и предложил задействовать механизмы двустороннего диалога для прекращения скандала.

«Отказ официальной Праги усугубит и без того тяжелую атмосферу наших отношений», — предупредили в МИД РФ.

Власти пражского района демонтировали монумент и отправили его в запасники в начале апреля нынешнего года, несмотря на возмущение и протесты местных жителей, в том числе президента Чехии Милоша Земана

Во время сноса группа активистов из числа местных жителей на месте выражала негодование происходящим и даже пыталась помешать рабочим, но периметр был оцеплен полицией.

После демонтажа монумента Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Спустя некоторое время после этого староста района Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал перенос скульптуры, направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен открытое письмо с жалобой на действия России в связи со сносом памятника, передавало Чешское радио.

Коларж выразил мнение, что демонтаж памятника вызвал неадекватную реакцию с российской стороны.

По его словам, муниципальные политики получают различные угрозы, их «называют нацистами», а его самого «гауляйтером» — должность региональных партийных руководителей в Третьем рейхе.

Вскоре чешское издание Respekt сообщило, что в страну прибыли представители российских спецслужб, якобы для того, чтобы отравить чиновников, которые приняли решение о сносе памятника.

От России снова последовала негативная реакция на появившиеся в чешских СМИ сообщения — посольство РФ направило в МИД Чехии ноту протеста. Однако впоследствии Respekt заявил, что полиция Праги предоставила охрану Ондржею Коларжу.