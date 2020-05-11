Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ушёл из жизни почётный гражданин Красноярска Виктор Гупалов 

ИА Regnum 1 час назад
Почётный гражданин города Красноярска Виктор Гупалов скончался 10 мая на 85-м году жизни. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 мая в правительстве Красноярского края.
Губернатор Александр Усс, Заксобрание, администрация губернатора и краевое правительство выразили соболезнования родным и близким Виктора Гупалова.
На протяжении тридцати лет он возглавлял Красноярский машиностроительный завод. Под руководством и при непосредственном участии Виктора Гупалова были созданы ракетные комплексы, до сих пор не имеющие аналогов в мире. Он имеет звание Героя Социалистического Труда.
Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае скончался почётный гражданин Бийска и экс-руководитель завода «Сибприбормаш» Александр Черемисин.
Читайте также: На Алтае скончался заслуженный машиностроитель России Александр Черемисин
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
ИА Regnum: последние новости
Ростовский губернатор поблагодарил жителей за соблюдение самоизоляции Ростовский губернатор поблагодарил жителей за соблюдение самоизоляции Загрузка топлива в первый блок БелАЭС запланирована в июле Загрузка топлива в первый блок БелАЭС запланирована в июле Омбудсмена Москалькову просят защитить осужденного экс-главу УФАС Дагестана Омбудсмена Москалькову просят защитить осужденного экс-главу УФАС Дагестана
Другое , Александр Усс , Красноярский машиностроительный завод , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тимати предложил штурмовать Белый дом. В соцсетях
Тимати предложил штурмовать Белый дом. В соцсетях
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Путин рассказал, как Россию хотели расколоть в начале 2000-х
Путин рассказал, как Россию хотели расколоть в начале 2000-х
Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин
Солнцев показал свой противогаз для походов в магазин
Россиян ждет «обвал холода» и «фантастическая» жара
Россиян ждет «обвал холода» и «фантастическая» жара
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение