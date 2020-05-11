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Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 16 тысяч 

РИА Новости и ещё 1 3 часа назад
ВАРШАВА, 11 мая — РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше превысило 16 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за период с вечера воскресенья до утра понедельника в стране выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 16 206. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 803.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2598 человек, 97 002 находятся на карантине, 5816 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа— и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Другое , РИА Новости , Варшава , Польша
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