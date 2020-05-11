Число зараженных коронавирусом в Польше превысило 16 тысяч 

ВАРШАВА , 11 мая — РИА Новости. Количество выявленных носителей коронавирусной инфекции в Польше превысило 16 тысяч, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за период с вечера воскресенья до утра понедельника в стране выявлено 210 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала распространения инфекции составило 16 206. По данным минздрава, за минувшую ночь скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Общее количество летальных исходов составило 803.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе пребывания там.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализированы 2598 человек, 97 002 находятся на карантине, 5816 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа— и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.

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