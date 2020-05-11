Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании 

Синоптики установили, что в ближайшие дни в европейскую часть России придет резкое похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Специалист пояснил, что причиной похолодания станет глубокий циклон, центр которого будет располагаться над Скандинавией и Баренцевым морем. Также синоптик отметил, что в начале недели — 11 и 12 мая — температура воздуха будет в районе плюс 20-25 градусов. Это связано с тем, что на европейской территории будет сориентирована восточная периферия низкого давления, по которой перемещаются теплые воздушные массы.

Вильфанд добавил, что сразу после этого начнется резкое похолодание. Температура воздуха будет ниже нормы на 4-5 градусов. Также возможно усиление ветра и грозы.

— Произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов, — рассказал синоптик РИА Новости.

Также специалист отметил, что азиатскую часть России в ближайшие дни ожидает теплая погода. На Урале, в Тюменской области, юге Западной Сибири, в Тыве и Хакасии, а также на юге Красноярского края температуры будут колебаться от 26 до 28 градусов тепла. А Хакасию может ожидать до 35 градусов жары, что, по заявлению синоптика, является «фантастикой для мая».

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