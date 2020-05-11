Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Вильфанд предупредил россиян о резком похолодании
Фото: АГН Москва
Синоптики установили, что в ближайшие дни в европейскую часть России придет резкое похолодание. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Специалист пояснил, что причиной похолодания станет глубокий циклон, центр которого будет располагаться над Скандинавией и Баренцевым морем. Также синоптик отметил, что в начале недели — 11 и 12 мая — температура воздуха будет в районе плюс 20-25 градусов. Это связано с тем, что на европейской территории будет сориентирована восточная периферия низкого давления, по которой перемещаются теплые воздушные массы.
Вильфанд добавил, что сразу после этого начнется резкое похолодание. Температура воздуха будет ниже нормы на 4-5 градусов. Также возможно усиление ветра и грозы.
— Произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов, — рассказал синоптик РИА Новости.
Также специалист отметил, что азиатскую часть России в ближайшие дни ожидает теплая погода. На Урале, в Тюменской области, юге Западной Сибири, в Тыве и Хакасии, а также на юге Красноярского края температуры будут колебаться от 26 до 28 градусов тепла. А Хакасию может ожидать до 35 градусов жары, что, по заявлению синоптика, является «фантастикой для мая».
Читайте также: Синоптик рассказал, когда в Москву придет летняя погода
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Вечерняя Москва: последние новости
Масочно-перчаточный режим вводится в Санкт-Петербурге с 12 мая Масочно-перчаточный режим вводится в Санкт-Петербурге с 12 мая Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях COVID-19 Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях COVID-19 Заслуженный врач России заявил о необходимости продлить карантин на Кубани до 15 июня Заслуженный врач России заявил о необходимости продлить карантин на Кубани до 15 июня
Комментарии
Другое , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Украинский повар покончил с собой в Антарктиде
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
Таяние Гималаев запустило экологическую катастрофу
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Названа причина взрыва российского бака в космосе
Названа причина взрыва российского бака в космосе
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Видео
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
07:32
Опубликовано видео читающей «Муху-Цокотуху» Миллы Йовович
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение