Появились кадры с места пожара в здании хосписа в Красногорске 

Администрация подмосковного города в настоящее время решает вопрос о размещении пациентов пансионата.

Телеканал «Звезда» публикует кадры, снятые возле территории подмосковного хосписа, где в воскресенье, 10 мая, вечером произошел пожар.

В настоящий момент на месте ЧП работают специальные службы, в том числе криминалисты и следователи, выясняющие все детали случившегося. Такую информацию предоставляют СК и МЧС России по региону.

Согласно имеющейся на данный момент информации во время обнаружения первых признаков возгорания в трехэтажной здании пансионата в Красногорске находились 29 человек. Части из них удалось выбраться наружу до приезда пожарных, девять были госпитализированы в местную городскую больницу. Девять человек спасти не удалось.

Сейчас администрация Красногорска активно занимается решением вопроса о размещении пациентов хосписа.