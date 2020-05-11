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Появились кадры с места пожара в здании хосписа в Красногорске 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Появились кадры с места пожара в здании хосписа в Красногорске
Фото: ТК «Звезда»
Администрация подмосковного города в настоящее время решает вопрос о размещении пациентов пансионата.
Телеканал «Звезда» публикует кадры, снятые возле территории подмосковного хосписа, где в воскресенье, 10 мая, вечером произошел пожар.
В настоящий момент на месте ЧП работают специальные службы, в том числе криминалисты и следователи, выясняющие все детали случившегося. Такую информацию предоставляют СК и МЧС России по региону.
Согласно имеющейся на данный момент информации во время обнаружения первых признаков возгорания в трехэтажной здании пансионата в Красногорске находились 29 человек. Части из них удалось выбраться наружу до приезда пожарных, девять были госпитализированы в местную городскую больницу. Девять человек спасти не удалось.
Сейчас администрация Красногорска активно занимается решением вопроса о размещении пациентов хосписа.
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Другое , МЧС , ТК "Звезда" , Красногорск
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