Представитель ВОЗ в РФ считает, что Россия вышла на плато по коронавирусу 

"Случаи заражения продолжают наблюдаться, но прирост их стабилизировался, — сказала Вуйнович. — Мы надеемся, что то, что мы наблюдаем последние несколько дней — это плато".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 209 688 случаев заражения, выздоровели 34 306 человек, умерли 1 915. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.