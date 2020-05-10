Мэрия города в России повесила плакат с фашистами ко Дню Победы и извинилась 

Мэрия Оренбурга повесила к 75-летию Победы плакат, посвященный обороне Брестской крепости, на котором разместили фотографию фашистов вместо красноармейцев. Внимание на это обратил местный житель Виктор Ломанцов, 8 мая он написал об этом в сообществе «Бердская слобода» в Facebook.

Как отметил россиянин, на фотографии изображены немцы сразу после штурма крепости, «когда уже перебили всех защитников, зашли пофотаться на руинах». Оренбуржец добавил, что на правой части плаката изображены поляки — Брест принадлежал Польше, но в 1939 году был передан СССР. Он сделал вывод, что это довоенное фото.

Как пишет издание Orenday, главный художник Оренбурга Наталья Бровко извинилась за ошибку перед ветеранами и жителями города и пообещала, что устранить ее. Она также выразила благодарность «неравнодушным гражданам».