Утром Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днём Победы. Глава государства возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также в Москве прошёл авиапарад. Над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов. Кроме того, сегодня прошла ежегодная акция «Бессмертный полк». В этом году традиционное мероприятие состоялось в онлайн-формате для обеспечения безопасности населения в условиях распространения коронавируса. Завершатся праздничные мероприятия салютом. Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события. В то же время власти призвали россиян не выходить на улицы во время салюта, а смотреть фейерверк с балконов или по телевизору.
В России прошла Минута молчания
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
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