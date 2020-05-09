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В России прошла Минута молчания 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
Утром Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днём Победы. Глава государства возложил цветы у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Также в Москве прошёл авиапарад. Над Красной площадью пролетели 75 самолётов и вертолётов. Кроме того, сегодня прошла ежегодная акция «Бессмертный полк». В этом году традиционное мероприятие состоялось в онлайн-формате для обеспечения безопасности населения в условиях распространения коронавируса. Завершатся праздничные мероприятия салютом. Каждому залпу будет присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события. В то же время власти призвали россиян не выходить на улицы во время салюта, а смотреть фейерверк с балконов или по телевизору.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
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Другое , Владимир Путин , Москва
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