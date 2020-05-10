В Москве застройщики получат льготы 

На фоне пандемии коронавируса некоторым застройщикам в Москве предоставят льготы по аренде земли. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

Льготы смогут получить компании, заключившие с городом в начале 2020 года договоры на изменение цели использования земли. По сообщению мэрии, таких дополнительных соглашений в первом квартале было заключено 27.

«В течение шести лет на 47 га будет построено или реконструировано 650 тысяч квадратных метров капитальных объектов. Все эти девелоперы могут претендовать на отсрочку по аренде земли», — отмечает столичное правительство

Кроме того, застройщикам, возводящим объекты за пределами ТТК, дополнительно снижена плата на первый год аренды земли. По предварительным оценкам, льгота поможет девелоперам сэкономить почти 1 миллиард рублей. Для получения отсрочки необходимо до 31 декабря подать заявление с номером договора или финансово-лицевого счета в департамент имущества Москвы.