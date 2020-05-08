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Чехия и Словакия потребовали не забывать о подвиге Красной армии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Чехия и Словакия потребовали не забывать о подвиге Красной армии
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент Чехии Милош Земан и спикер парламента Словакии Борис Коллар подчеркнули, что народы их стран освобождены от гитлеровских оккупантов солдатами Красной армии.
Земан направил главе российского государства Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю окончания Второй мировой войны, передает ТАСС со ссылкой на Чешское телеграфное агентство.
Он заявил, что его страна «отвергает попытки переписать историю». Земан напомнил, что «в боях за освобождение Чехословакии» погибли свыше 140 тыс. «воинов Красной армии». Чехи не смогли бы стать «независимым народом» без «этих жертв, без героизма русского народа и других народов Советского Союза, без геройской самоотверженности воинов Красной армии», заявил он.
Президент Чехии подчеркнул, что именно Красная армия «освободила большую часть территории Чехословакии», хоть «этот факт и отвергают некоторые желающие переписать историю».
Земан выразил сожаление, что из-за коронавируса не отпразднует День Победы в Москве на Красной площади. Однако он рассчитывает встретиться с Путиным на перенесенных торжествах по случаю 75-летия Победы.
Президент Чехии выразил особую благодарность российским ветеранам.
Он завершил свое послание поздравлением на русском языке: «С Днем Победы!».
Коллар, слова которого приводит Словацкое радио, также заявил, что «Словакию освобождала Красная Армия, и это всем должно быть ясно». Он подчеркнул, что «народ, не помнящий собственного прошлого, не может иметь будущего».
Коллар принял участие в церемонии почтения памяти погибших в боях с нацистами бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса, который на фронтах Второй мировой войны воевал в составе Красной Армии.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках Запада демонизировать СССР и Россию перед 9 мая.
Путин выразил мнение, что пришло время странам Запада осудить «Мюнхенский сговор» и раздел Чехословакии накануне Второй мировой войны.
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Комментарии
Другое , Милош Земан , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Словакия , Чехия
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