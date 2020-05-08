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Памятник маршалу Коневу «вернули» в Прагу 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Памятник маршалу Коневу «вернули» в Прагу
Фото: Lenta.ru
Продюсерский центр «Сеть» восстановил памятник маршалу Коневу на площади Интербригад в Праге при помощи технологии дополненной реальности. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
«Цифровой памятник», снабженный аудиогидом, доступен в приложении для смартфонов «CyberHistory». Это AR-платформа, с помощью которой можно увидеть разрушенные в Европе и на территории бывшего СССР монументы павшим советским воинам, на их прежних местах.
Первым экспонатом кибер-истории стал таллиннский Бронзовый солдат, из-за демонтажа которого в 2007-м году начались массовые беспорядки. Теперь его может увидеть через экран своего мобильного любой желающий, пришедший на площадь Тыннисмяги.
По словам руководителя проекта «CyberHistory» Глеба Крайника, наше время — смешение двух реальностей: виртуальной и физической. «Виртуальный мир теснит физический и становится новой, главной реальностью. Электронные персонажи получают все больше влияния, блогеры задают тренды, сетевые сообщества организуют митинги, совершают революции и переписывают историю», — отметил он. Крайник считает, что история, не зафиксированная в «цифре», неминуемо исчезнет, сотрется из памяти, а цифровой памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого.
Памятник Коневу в Праге снесли 3 апреля. В связи с этим 10 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части третьей статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»). В МИД Чехии в ответ заявили, что считают преследование своих чиновников иностранным государством недопустимым.
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Комментарии
Другое , МИД , СКР , Lenta.ru , Прага
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