Переболевшие COVID-19 будут помогать заболевшим москвичам на карантине 

Москвичи, которые выздоровели от коронавируса, смогут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развитии Анастасия Ракова.

«Мы благодарны тем жителям, которые откликаются на наши призывы о помощи и готовы внести свой вклад в борьбу с коронавирусом в городе. Тех, кто уже переболел этой инфекцией, защищает иммунитет, а значит, они могут стать донорами или социальными волонтерами для тех, кто еще борется с болезнью, не рискуя своим здоровьем. Инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек», — отметила вице-мэр.

Руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова в свою очередь пояснила, что волонтеры из числа перенесших коронавирус москвичей пройдут специальное дистанционное обучение в центре «Моя карьера», который курирует волонтерскую службу для москвичей на самоизоляции.

«Мы каждый день обзваниваем тех, кто справился с болезнью и дорожим каждым согласием на донорство плазмы и волонтерство. Эти добровольцы после прохождения обучения будут подключаться на финальном этапе доставки социальными работниками и волонтерами медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости — от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных», — добавила она.

Кузнецова также отметила, что взаимодействие между социальными работниками, новыми волонтерами и получателями социальных услуг будет осуществляться по инструкциям, с соблюдением всех мер безопасности.