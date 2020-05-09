Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Медведев назвал День Победы самым главным праздником 

Российская Газета и ещё 23 2 часа назад
Медведев назвал День Победы самым главным праздником
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы. Он отметил, что 9 Мая остается для нас самым главным, самым дорогим праздником.
"Это день, когда мы чествуем героев, защитивших нашу страну от нацизма, всех, кто своим трудом самоотверженно приближал Великую Победу. С болью вспоминаем о жертвах той страшной войны. И конечно, дарим теплоту наших сердец ветеранам, разделяя с ними радость священного праздника", — написал он на своих страницах в соцсетях.
Он также отдельно поблагодарил ветеранов за беспримерный подвиг в борьбе с фашистскими захватчиками. "Благодаря вам мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине, понимаем, как важно уметь отстаивать ее интересы", — отметил Медведев.
Он напомнил, что из-за угрозы болезни пришлось отсрочить праздник. "Сегодня вопреки многолетней традиции пустует Красная площадь, по всей стране не проводятся праздничные мероприятия, не марширует "Бессмертный полк", — написал зампред Совбеза, но добавил, что "отсрочить — не значит отменить".
"Наш народ пережил не одну войну, прошел через множество испытаний, и потому мы знаем цену человеческой жизни. Знаем, как важно объединить наши усилия для того, чтобы угроза отступила", — подчеркнул Медведев.
Он пообещал, что как только страна справится с вызовом "мы обязательно поздравим друг друга, обнимем вас, дорогие фронтовики". "А справимся мы обязательно, ведь именно у вас мы научились побеждать", — уверен Медведев.
Видео дня. Авиапарад в честь Дня Победы прошел в Москве
Российская Газета: последние новости
В Болгарии потребовали отставки главы МИД из-за русофобской декларации В Болгарии потребовали отставки главы МИД из-за русофобской декларации Индустрия красоты разработала санитарные нормы для безопасной работы Индустрия красоты разработала санитарные нормы для безопасной работы Глава Крыма рассказал о дедах - ветеранах войны Глава Крыма рассказал о дедах - ветеранах войны
Комментарии
Другое , Дмитрий Медведев , Единая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
В Госдуме назвали кощунством планы Зеленского
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Бывший муж Началовой получил украденные миллионы
Бывший муж Началовой получил украденные миллионы
Пока вы спали: Две страны захотели сдвинуть границы РФ
Пока вы спали: Две страны захотели сдвинуть границы РФ
Видео
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
LIVE: Путин принимает парад Президентского полка
Политика
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Live: Обращение Путина к россиянам в День Победы
Политика
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Умер Литл Ричард
02:06
Умер Литл Ричард
Шоу-бизнес Другое
Белый дом отказался признавать победу СССР
00:27
Белый дом отказался признавать победу СССР
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение