Медведев назвал День Победы самым главным праздником 

Заместитель председателя Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы. Он отметил, что 9 Мая остается для нас самым главным, самым дорогим праздником.

"Это день, когда мы чествуем героев, защитивших нашу страну от нацизма, всех, кто своим трудом самоотверженно приближал Великую Победу. С болью вспоминаем о жертвах той страшной войны. И конечно, дарим теплоту наших сердец ветеранам, разделяя с ними радость священного праздника", — написал он на своих страницах в соцсетях.

Он также отдельно поблагодарил ветеранов за беспримерный подвиг в борьбе с фашистскими захватчиками. "Благодаря вам мы особенно остро чувствуем, что значит быть верным Родине, понимаем, как важно уметь отстаивать ее интересы", — отметил Медведев.

Он напомнил, что из-за угрозы болезни пришлось отсрочить праздник. "Сегодня вопреки многолетней традиции пустует Красная площадь, по всей стране не проводятся праздничные мероприятия, не марширует "Бессмертный полк", — написал зампред Совбеза, но добавил, что "отсрочить — не значит отменить".

"Наш народ пережил не одну войну, прошел через множество испытаний, и потому мы знаем цену человеческой жизни. Знаем, как важно объединить наши усилия для того, чтобы угроза отступила", — подчеркнул Медведев.

Он пообещал, что как только страна справится с вызовом "мы обязательно поздравим друг друга, обнимем вас, дорогие фронтовики". "А справимся мы обязательно, ведь именно у вас мы научились побеждать", — уверен Медведев.