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Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19 

РИА Новости и ещё 19 7 мая 2020
Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от COVID-19
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Невысокое число выздоровевших после заражения коронавирусом объясняется тем, что под этой цифрой в статистике подразумеваются только те, кто выписался из больницы, заявил врач Александр Мясников в программе «Спасибо, доктор» на ютуб-канале Соловьев LIVE
Согласно последним данным, в России коронавирусом заразились более 177 тысяч человек, около 23 тысяч из них вылечились, свыше 1600 умерли.
Медик напомнил, что большинство людей переносят заболевание в легкой форме и остаются дома.
"Где остальные 154 тысячи человек? Цифры не сходятся. О чем мы говорим? 23 тысячи — это люди, которые поступают в больницы и оттуда выписаны. Все остальные — выздоровевшие", — сказал врач.
Примерно 2-3 недели назад — а именно столько времени в среднем люди болеют COVID-19 — в России было около сотни тысяч зараженных, добавил он.
"Эти сто тысяч, они выздоровели", — объяснил он.
Ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что впервые с начала эпидемии за минувшие сутки в столице из стационаров выписалось больше пациентов с COVID-19, чем поступило за это же время.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число инфицированных в мире достигло 3,6 миллиона человек, около 251 тысячи скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале
стопкоронавирус.рф
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Другое , COVID-19 , Анастасия Ракова , Александр Мясников , РИА Новости , Москва
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