The Atlantic (США): весь мир смеется над Трампом 

На первый взгляд это видео выглядит как еще один совсем не смешной видеоклип, мириады которых ныне циркулируют в Интернете: «Жил-был вирус» включает в себя дешевую анимацию, пошловатую музыку и претендующий на сарказм диалог. Разговор идет между Китаем во образе Терракотового Воина, как будто вышедшего из конструктора «Лего» с низким мужским голосом, и Америкой во образе Статуи Свободы, у которой вдруг пробился высокий пискливый голос. Говорят они простыми предложениями.

"Мы открыли новый вирус«, — говорит Воин. «Ну и что?» — отвечает Статуя Свободы.

"Он опасен", — говорит Воин. "Да ведь это только грипп«, — отвечает Статуя Свободы.

«Надень маску», — давит Воин. "Не надевай маску", — капризничает Статуя.

"Сиди дома", — говорит Воин. "А вот это против прав человека", — гнет свое Статуя.

Диалог так дальше и продолжается. "Он (вирус) уйдет в апреле«, — говорит в какой-то момент Статуя. А потом начинает вести себя как после внутривенного введения наркотиков — она делает дикие и противоречивые заявления, в то время как Воин злорадно хохочет над ее поведением.

Хотя это видео выглядит как вовсе уж жалкая потуга на остроумие от заскучавшего в четырех стенах любителя дешевой анимации, — на самом деле работали не любители. Видео опубликовало 30 апреля агентство Синьхуа — официальный китайский источник новостей. Эту потугу на остроумие «продвигали» по всему миру китайские дипломаты и во результат: по состоянию на вчерашний день этот клип посмотрели 1,6 миллиона людей по всему миру.

Над клипом и смеялись и его отвергали как грубую пропаганду. Конечно же, он и есть грубая пропаганда. Грубая пропаганда — это то, что делают лидеры Китая, причем и у себя, и за границей. И с тех пор, как пандемия началась, они наращивали свои усилия в этом деле. Но даже те, кто смеются над пропагандой, лучше бы поостереглись. Любой человек, который хоть что-то знает об истории, должен отдавать себе отчет: пропаганда порой срабатывает, включая даже самую очевидную, самую бесстыдную пропаганду. И срабатывает она не потому, что люди верят в ее правдивость. Просто люди уважают власть тех, кто стоит за этой пропагандой, или просто этой самой власти боятся.

Пропаганда лучше всего работает в вакууме, когда нет возражающей информации, или когда альтернативные голоса не внушают доверия. С середины марта Китай посылал свои послания именно в такого рода вакуум. Китай работал с аудиторией, с миром людским, который был глубоко изменен не только вирусом, но и неспособностью американского президента с этим вирусом справиться. Неспособностью одновременно катастрофической и комической.

Тон новостных заголовков варьируется. Есть невозмутимый заголовок в издании Kompas, одном из главных новостных СМИ в Индонезии , который на полном серьезе сообщает: « Трамп предлагает впрыскивание антисептика и ультрафиолетовое излучение для лечения covid-19.» А есть издевательский заголовок во французской «Ле Монд»: «Опасно смешные примочки доктора Трампа». Не страдающее излишней наивностью издание Sowetan в Южной Африке объявляет уже в первом абзаце: «Президент США Дональд Трамп опять оставил людей в полном ступоре и недоумении своим нелепым предположением, что дезинфицирующая жидкость и ультрафиолетовые лучи могли каким-то образом вылечить covid-19». «Эль Комерсио», выдающееся издание в латиноамериканской Перу , припасло своим читателям уникальное блюдо: несколько фото Деборы Биркс (Deborah Birx) — межведомственного координатора трамповской администрации по вопросам борьбы с коронавирусом. Когда президент в Белом Доме спросил ее, не может ли прием антисептика через инъекцию быть лечением, она состроила такую гримасу, что «Эль комерсио» просто не мог отказать себе в удовольствии опубликовать ее.

Цитаты из «чемпионской» пресс-конференции от 23 апреля появились в печати на каждом континенте, разбежались по телевизионным каналам, радиостанциям, журналам и вебсайтам. Они разошлись в сотнях вариаций и на десятках языков — и все они нас позорят. Часто цитаты из Президента США сопровождаются предупреждениями: не пытайтесь повторить лидера свободного мира, не пейте антисептик или отбеливатель для одежды.

И в прошлые годы многие из этих СМИ то и дело публиковали критические статьи про тот или иной огрех внешней политики США, обвиняя в нем того или иного президента. Но то, что мы видим на их страницах сегодня, — это что-то совсем другое. На этот раз люди не критикуют Президента США. Они смеются над ним. Беппе Севернини (Beppe Severgnini), один из самых известных колумнистов, сказал мне, что хотя итальянцы очень сочувствуют американцам, которые перенесли такие же страдания, как и итальянцы, для Трампа итальянцы делают исключение — ему полагается не сочувствие, а что-то другое: «В наши темные и депрессивные времена он нас развлекает».

Но если Трамп смешон, то его администрация невидима. Карл Бильдт — шведский дипломат 1990-х, посланник ООН во время боснийских войн, а также министр иностранных дел Швеции в течение многих последующих лет — так вот, Карл Бильдт говорил мне так. Он говорил, что, оглядываясь на свою 30-летнюю карьеру, он не может вспомнить ни единого международного кризиса, в котором бы США не поучаствовали. «Обычно ведь как: когда что-то происходит, все смотрят — а что там американцы делают? А потом все, кто к лучшему, кто к худшему, — все калибруют и приспосабливают свою реакцию на это событие под американцев».

А теперь американцы… ничего не делают. Или, точнее: поскольку куча американских губернаторов, мэров, докторов, ученых и высокотехнологичных компаний делают очень много всего, а вот Белый Дом не делает ничего. Нет никакого президентского руководства в США, нет и американского лидерства в мире. Члены Большой семерки — США и 6 ближайших союзников нашей страны — и вправду встретились, чтобы выпустить совместное заявление. Но даже это скромное начинание закончилось глуповатой обидой друг на друга, когда американский госсекретарь Майк Помпео стал настаивать на использовании выражения «уханьский вирус», а у других участников встречи это вызвало просто отвращение. У нас проблема: у нас не только президент мелет вздор, наш главный дипломат — это просто карикатура на «крутого парня». То есть Майк Помпео просто разбрасывается оскорблениями, при полной неспособности реально влиять на события.

Другие приходят к еще более радикальным выводам, да еще с замечательной скоростью. Комментарии насчет антисептика, а также смех, который за ними последовал — все это знаменует не столько поворотный пункт, сколько момент резкого ускорения. Момент, когда трансформация, которая началась много раньше, вдруг начинает казаться неостановимой. Хотя мы прожили с пандемией несколько недель, подлинный масштаб экономического кризиса, а также кризиса общественного здоровья — все это нам по-прежнему неизвестно. Тем не менее контуры другого, постамериканского мира, мира после коронавируса — эти контуры уже обретают реальность. Это мир, в котором американские мнения будут менее ценны, чем раньше, а вот мнения наших противников будут цениться намного выше. И эта ситуация меняет политический расклад в мире, его динамику таким образом, что американцы до сих пор еще не осознали все эти изменения.

Посмотрим на контекст вышеописанного диалога Терракотового Воина и Статуи Свободы. И тогда мы увидим китайские пропагандистские шоу в аэропортах по всему миру, от Пакистана до Италии с заездом в Израиль. Всюду цель этих шоу — превратить прибытие китайской помощи в большое событие. Вокруг очередной поставки — хоровод масок, ниспадающих халатов для хирургов, диагностических тестов, а иногда и живых докторов. Всюду сценарий приблизительно одинаковый. Вот он: самолет приземляется; представители облагодетельствованного народа прибывают в аэропорт для встречи; материализуются китайские эксперты, выглядящие особенно компетентными в своих защитных костюмах. При этом все говорят принятые в таких случаях слова благодарности и радости по поводу вдруг явившейся помощи. И кое-что из этого ритуала, — это, конечно, тоже пропаганда.

На самом же деле определенная часть этого разрекламированного оборудования была не подарена Китаем, а куплена у него. И нужно подчеркнуть и тот момент, что некоторые из китайских подарков, включая диагностические тесты, не сработали, оказались с дефектами. А принимающие подарки местные чиновники отлично знают — им этой помощью, как медом, рот замазывают. Цель китайцев — заглушить вопросы о том, откуда этот вирус изначально появился. А еще — о том, почему информация об этом вирусе сначала заглушалась репрессиями, а потом ей почему-то позволили облететь весь мир. Если даже такая грубая пропаганда действует — значит, ее получатели подкуплены, они рассчитали, что им выгодно этой пропаганде верить. А точнее — притворяться, что верят. Таким образом эти колаборционисты помогают признать китайскую власть над своей страной, а заодно намекают на собственный интерес в китайских инвестициях.

В западном мире эта динамика была реализована Китаем с пугающим успехом в Италии. Униженные ниже плинтуса вирусом и впавшие в депрессию от самоизоляции, итальянцы стали жертвами «теорий заговора», которые при поддержке русских запускаются у них в их итальянских соцсетях. Цел этих зловредных теорий — подорвать доверие итальянцев к традиционным альянсам, в которых состоит Италия, а именно к НАТО Европейскому Союзу . К влиянию русских добавился и Китай, присовокупивший свои собственные не всегда утонченные методы атак в соцсетях. Боты и тролли продвигают хэштеги насчет китайско-итальянской дружбы (#forzaCinaeItalia), а также насчет благодарности Китаю (#grazieChina). Но есть тут еще один, не такой видные слой во всей этой бурной деятельности.

Вот он: год назад Италия стала ключевым европейским участником инициативы «Один пояс, один путь». То есть китайского проекта по совершенствованию торговли и инфраструктуры, призванного связать с собой страны Евразии и предложить альтернативу трансатлантическому и тихоокеанскому торговым партнерствам, погубленным Трампом. Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо, до последнего времени являвшийся лидером итальянского Движения пяти звезд, с его антиевросоюзовскими идеями, — этот самый ди Майо тоже культивировал связи с Китаем. В Италию пошли все более мощные китайские инвестиции. Больше того, подсуетившийся китайский олигарх уже купил акции футбольного клуба Интер из Милана. Китайские банки уже владеют большими пакетами акций в итальянских компаниях типа Eni или «Фиата».

Благодаря экономическому хаосу, созданному коронавирусом, усилия Китая по проникновению в Рим могут принести, наконец, плоды. Маурицио Молинари, редактор газеты La Repubblica, сказал мне что китайские бизнесмены сейчас расширяют свои контакты, подыскивают компании и другие активы, которые можно купить. Эти китайцы умышленно выискивают те фабрики, которые вдруг оказались лицом к лицу с банкротством, а также тех итальянских предпринимателей, которые готовы все распродать. Я спросил его, в чем состояла притягательная сила Китая сегодня. "Деньги«, — ответил он. Ну, так с той стороны хоть деньги. По контрасту самым красноречивым жестом со стороны администрации США в направлении Италии стало резкое решение Трампа запретить полеты в Италию. Помимо маленького, скромного и запоздавшего набора американской помощи, особых проявлений дружбы со стороны США не поступило.

Китайская пропаганда может найти для себя благодатную почву и в других местах тоже. Китайская помощь поступала в Японию и Южную Корею. А это, напомню, два союзника США, которые честно попытались установить доверительные отношения с Трампом и получили в ответ сухую рекомендацию больше платить за американские базы. Как близкие соседи и бывшие военные противники, эти страны имеют много причин опасаться Китая. Но теперь, когда Трамп стал посмешищем, а США вышли из игры, кое-кто и в Токио, и в Сеуле может решить — пора подстраховать свои ставки, обратившись к Китаю. Китай также предложил мощное экономическое содействие Ирану — стране, которая и так получило солидное место в осуществлении проекта «Один пояс — один путь». У иранских лидеров теперь много дополнительных причин надеяться, что они переживут американские санкции, — теперь, когда президент Америки, призывающий к этим санкциям, потерял имидж серьезного человека.

Отношения Китая с арабским миром тоже разрослись во время пандемии. Катар, Саудовская Аравия, Кувейт — все они посылали помощь Уханю в начале кризиса. Китай ответил взаимностью. Министр иностранных дел ОАЭ описал Китай как ролевую модель, которой во время кризиса надо подражать. Восьмого марта китайские медики прибыли в Багдад. Возможно, это была разведка передовой отряд — уже готовый воспользоваться неизбежным отступлением Америки из Ирака. И во всех местах, куда прибывают китайцы, Америки нет — она находится в отсутствующем, рассеянном, неуверенном состоянии. И всюду над США можно смеяться.

Чтобы не оставалось сомнений: я не расхваливаю усилия Китая. Я просто призываю обратить внимание на вот какой факт: в мире, где люди смеются над американским президентом, у китайцев может кое-что и получиться. Внутри пузыря дезинформирующих чиновников, в котором находится Помпео, может показаться очень смелым и передовым делать такую вещь — назло китайцам использовать выражение «уханьский вирус». Или, что и делает Помпео, — призывать ко все более мощным и наглым риторическим атакам против Китая. Но извне этого пузыря, в реальном мире — в мире, где начальника Помпео [президента Трампа] воспринимают как злого клоуна, а самого Помпео как лакея злого клоуна — там не так уж много людей слушают Америку. Еще раз: ослабление США оставило вакуум — и китайский режим торопится заполнить это пространство.

Судя по их собственным недавним заявлениям, сотрудники администрации Трампа не понимают, какой же хаос они создали на месте того, что было когда-то американской внешней политикой. Помпео потратил много времени в последние несколько дней, пытаясь наложить международные санкции на Иран, как будто Россия, Китай или их союзники все еще были расположены заниматься вместе с ним борьбой с Ираном. Филип Рикер (Philip Reeker), помощник госсекретаря по европейским вопросам, был недавно спрошен французскими журналистами: а не может ли кризис с коронавирусом улучшить ныне печальное состояние трансатлантических отношений. Ответ американцы напоминал своей помпезностью высокомерие советской «номенклатуры» конца восьмидесятых годов: "Я не соглашаюсь с исходным посылом вашего вопроса«, — сказал Рикер. А потом пустился в рассуждения о том, почему нынешние трансатлантические отношения, в особенности американо-французская дружба, являются просто «замечательными». Да, они замечательны — в том смысле, что их нельзя заметить.

Даже самый утонченный анализ отношений США и Китая сегодня вдруг стал выглядеть противоречащим реальным ощущениям. Это все замечательно, когда авторы умных статей или отставные чиновники трамповской администрации пишут, что в пост-пандемическом мире Америка должна изменить свои отношения с Китаем. Что она должна объединить своих союзников для совместного противостояния с Китаем, а еще — переписать правила международной торговли, чтобы исключить Китай из международного экономического обмена. Но вот вопрос: если всемирный поход против Китая возглавляет Трамп, кто за ним пойдет? Италия может сразу отказаться. ЕС может вежливо уклониться от такого призыва. Близкие друзья США в Азии могут занервничать и отложить главные решения на потом. И даже африканцы, взбешенные расизмом в Китае — посмотрите, как африканские студенты стали мишенью для расистов в Гуанчжоу — так вот, даже африканцы могут вдруг прикинуть все за и против. А прикинув все за и против, африканцы могут взять, да и захотеть хороших отношений с обеими сторонами — Китаем и США.

Хотелось бы мне сказать с уверенностью: президент Байден может все это разом исправить! Но уже к началу следующего года (когда Байден, если он победит на выборах в ноябре, вступит в должность — прим. ред.) может быть слишком поздно. Воспоминания о, скажем, итальянском премьере в аэропорту, приветствующем китайских врачей, — вот все эти вредные для нас воспоминания могут закрепиться в памяти у итальянцев. Шутки и мемы про отбеливатель и антисептик как лекарства — все они все еще вемя от времени будут вызывать антиамериканскую ухмылку. А преемник Помпео на посту госсекретаря — у него будут всего четыре кратких года, чтобы возместить ущерб. А их может не хватить.

А если Трамп выиграет на выборах и останется еще на один срок? Любой народ может оступиться — избрать не того лидера один разок. Но вот если американцы изберут Трампа во второй раз, это пошлет четкий сигнал: «Мы больше не серьезная нация. Мы такие же неучи, как наш безмозглый, нарциссический, необразованный президент». И тогда, ребята, не удивляйтесь, если весь мир так это и воспримет — буквально.