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Украина

Татьяна Брухунова отказалась комментировать отношения с Евгением Петросяном 

SM News 1 час назад
Татьяна Брухунова отказалась комментировать отношения с Евгением Петросяном
Фото: SM News
Информацию о том, что Петросян женился на своей ассистентке слил инсайдер. Девушка младше Евгения Вагановича на 44 года. Она долгое время страдает от обвинений о том, что разбила семью Евгения Петросяна и Елены Степаненко.
Несколько дней назад она опубликовала пост на эту тему, в котором обратилась ко всем хейтерам. Татьяна Брухунова написала о том, что она является самостоятельным человеком и не стоит в тени Петросяна. Девушка не дала ни положительного, ни отрицательного ответа по поводу предполагаемой свадьбы. Только еще раз попросила не задавать вопросов, которые касаются ее личной жизни. Брухунова написала, что ее оклеветали, а большинство информации, которую публикуют СМИ не соответствует действительности.
Петросян тоже не спешить комментировать свои связи с помощницей.
К слову, слухи о женитьбе распространились в конце осени после того, как Татьяна показала кольцо на безымянном пальце.
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Теги:
Другое , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян
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