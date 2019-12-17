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Мужчина гулял с собаками и нашел скелет ихтиозавра времен юрского периода 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Мужчина гулял с собаками и нашел скелет ихтиозавра времен юрского периода
Фото: Lenta.ru
Житель английского города Столфорд, графство Сомерсет, выгуливал собак и нашел окаменелый скелет ихтиозавра. Об этом сообщает издание The Mirror.
54-летний Йон Гопсилл (Jon Gopsill) 14 декабря гулял на побережье со своими питомцами Поппи (Poppy) и Сэмом (Sam). Мужчина споткнулся о кость, которая оказалась частью окаменелости длиной 1,6 метра. Голову животного британец не нашел.
Палеонтолог-любитель Гопсилл считает, что скелет принадлежал ихтиозавру — похожему на морскую свинью млекопитающему, которое существовало в юрский период.
Британец сообщил о находке в местные научные организации, но пока не получил ответа.
Гопсилл рассказал, что часто гуляет на побережье с собаками и ищет окаменелости. Прежде он уже находил на этом же месте аммонитов.
Ранее сообщалось, что в Перу обнаружили окаменелые останки вымершего кита с перепончатыми лапами и копытами. Примерный возраст найденного существа Peregocetus pacificus — 43 миллиона лет.
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Теги:
Другое , Сомерсет
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