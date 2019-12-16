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Британские учёные попросили указывать в переписи населения реальный пол 

News.ru 1 час назад
Британские учёные попросили указывать в переписи населения реальный пол
Фото: News.ru
Более 80 британских учёных выступили против того, чтобы люди самостоятельно идентифицировали свой пол в данных переписи населения 2021 года. Об этом сообщило издание dailymail.co.uk.
Учёные подчеркнули, что не стоит путать биологический пол с гендерной идентичностью, так как это разные понятия и не стоит их путать.
Кроме того, они сообщили о том, что искажение данных сделает перепись ненадёжной в своих сведениях, а также то, что информацию нельзя будет использовать для статистических и аналитических данных.
Управлением национальной статистики (ONS) настаивает на том, чтобы и дальше «продолжать задавать вопрос о половом выборе мужского / женского пола». Однако специалисты размышляют о том, как пойти на встречу населению и дать ему возможность высказаться о своей гендерной идентичности. В частности, поступило предложение о включении дополнительного вопроса о самоидентификации в анкету, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Казани зарегистрировали брак между трансгендерами. Пара познакомилась в процессе смены внешности.
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