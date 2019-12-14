«Абсолютно голая!»: Успенская в ванне с пеной предстала на шоу Малахова

Любовь Успенская долгое время гордо несла звание королевы шансона, но теперь она предпочитает петь в стиле хип-хоп. Более того, 65-летняя артистка часто облачается в провокационные наряды, эпатируя публику. Она тянется к молодежи и старается развиваться в новом направлении. Более того, на днях певица приняла участие в шоу «Привет, Андрей !». Ей удалось эффектно появиться в студии, переплюнув даже Елену Воробей , которая оседлала верблюда.

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Успенская предстала лежа в ванне с пеной. Она спела для изумленных коллег и зрителей вместе с рэпером Сайго песню «Чайная Роза», в которой, к слову, присутствует нецензурная брань. Гости в студии были смущены увиденным. Регина Дубовицкая смотрела на происходящее большими глазами, а мужчины улыбались. В конце номера ведущий Андрей Малахов побежал за артисткой и вернулся с пеной на руках. «Я проверил! Абсолютно голая Любовь Успенская в ванной!», — сообщил он всем. Ведущий был поражен увиденным. Он также сделал подборку кадров с самыми откровенными нарядами знаменитости. После это Любовь вернулась в студию уже в одежде. На этот раз она облачилась в блестящее короткое черное платье и сапоги. Владимир Винокур сразу задал ей вопрос. «А почему сразу не вышла из ванной?», — поинтересовался он. «А это позже. На десерт!», — ответил она.

фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Артистка поделилась своими планами. «Надо выходить из пещеры „Шансон“ и идти в какой-нибудь хип-хоп. Я уже получила премию „Королева Хип-хопа“», — похвасталась она. После этого Малахов признался, что в его редакции каждый раз обсуждают пикантные снимки Успенской то в купальнике, то из душа. «Было бы неплохо, если бы ты залез ко мне туда в ванну», — неожиданно заявила певица. Малахов смутился: «Это правда», сказал он, но в передаче была добавлена надпись с хэштегом: Наташа прости. По всей видимости, ведущего стало совестно перед своей женой.