Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Армия
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
Китай начинает борьбу за выживание
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника
Скандал на "Поле чудес": Якубович грубо ответил журналистам
Скандал на "Поле чудес": Якубович грубо ответил журналистам
Общество

В РПЦ дали совет Егору Жукову 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
В РПЦ дали совет Егору Жукову
Фото: Lenta.ru
Студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, осужденному на три года условно по статье об экстремизме за видео в YouTube-блоге, посоветовали не стремиться в политику и в первую очередь получить высшее образование. Такой совет дал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
«Если говорить о политической деятельности, то думаю, что она должна быть связана с определенным возрастом и образованием», — сказал Иларион. Он выразил мнение, что 21-летнему Жукову надо бы «сначала получить высшее образование, а потом уже заниматься политической деятельностью», так как опасается, что «полученная слава может вскружить голову» студенту.
По словам митрополита, он не слышал речь, которую Жуков произнес перед вынесением приговора, но подчеркнул, что «приветствует этот приговор». «Думаю, что условный срок гораздо лучше, чем реальный. Я рад, что этот молодой человек оказался на свободе», — добавил Иларион.
Он также заметил, что было много споров относительно того, содержатся ли в видеороликах студента призывы к каким-то экстремистским действиям. «Тот факт, что он получил условный срок свидетельствует, что суд не встал на сторону прокуратуры», — заключил священнослужитель.
Жукова осудили на три года лишения свободы условно за экстремизм из-за видеороликов, опубликованных в его YouTube-блоге. Студент не признал вину, но подтвердил, что записи действительно публиковал он и что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности. Обвинение требовало четыре года колонии строгого режима для блогера.
Первоначально Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, через месяц следствие сняло с него обвинения по этому делу, но предъявило обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.
В Москве летом проходили согласованные и несогласованные акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. В ходе несогласованной акции в центре Москвы 27 июля полиция задержала свыше тысячи человек. Уголовные дела были заведены в отношении 30 человек.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Последние новости
Определен естественный предел жизни человека Определен естественный предел жизни человека В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час В США заявили о технологии транспортирования человека в любую точку Земли за час F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб» F-35A «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»
Комментарии 
Теги:
Другое , Егор Жуков , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , РПЦ , ВШЭ , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи
Появилась версия об испытываемом оружии Северной Кореи 14
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 97
Китай начинает борьбу за выживание
Китай начинает борьбу за выживание 113
Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам
Скандал на «Поле чудес»: Якубович грубо ответил журналистам 26
Батурина положила в гроб Лужкову сверток
Батурина положила в гроб Лужкову сверток 773
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение