В РПЦ дали совет Егору Жукову

Студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову , осужденному на три года условно по статье об экстремизме за видео в YouTube-блоге, посоветовали не стремиться в политику и в первую очередь получить высшее образование. Такой совет дал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Если говорить о политической деятельности, то думаю, что она должна быть связана с определенным возрастом и образованием», — сказал Иларион. Он выразил мнение, что 21-летнему Жукову надо бы «сначала получить высшее образование, а потом уже заниматься политической деятельностью», так как опасается, что «полученная слава может вскружить голову» студенту.

По словам митрополита, он не слышал речь, которую Жуков произнес перед вынесением приговора, но подчеркнул, что «приветствует этот приговор». «Думаю, что условный срок гораздо лучше, чем реальный. Я рад, что этот молодой человек оказался на свободе», — добавил Иларион.

Он также заметил, что было много споров относительно того, содержатся ли в видеороликах студента призывы к каким-то экстремистским действиям. «Тот факт, что он получил условный срок свидетельствует, что суд не встал на сторону прокуратуры », — заключил священнослужитель.

Жукова осудили на три года лишения свободы условно за экстремизм из-за видеороликов, опубликованных в его YouTube-блоге. Студент не признал вину, но подтвердил, что записи действительно публиковал он и что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности. Обвинение требовало четыре года колонии строгого режима для блогера.

Первоначально Жукова арестовали 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках 27 июля в центре Москвы, через месяц следствие сняло с него обвинения по этому делу, но предъявило обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.