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Восстановлена картина смерти российского журналиста после визита скорой помощи 

Lenta.ru + ещё 18 11 часов назад
Восстановлена картина смерти российского журналиста после визита скорой помощи
Фото: Lenta.ru
Российский журналист Михаил Виноградов скончался в больнице после обильного кровотечения, по предварительным данным, из-за внезапного разрыва бедренной артерии. Картину смерти восстановили в департаменте здравоохранения Москвы, сообщает агентство «Москва».
По данным пресс-службы департамента, после операции, 9 декабря в 23:30 по московскому времени Виноградов вызвал скорую помощь. Медики прибыли через 12 минут. В ходе осмотра кровотечения в области послеоперационной раны не было, пациенту наложили асептическую повязку, посоветовали приложить поверх что-то холодное и рекомендовали показаться хирургу в поликлинике.
10 декабря Виноградов посетил хирурга, но на момент осмотра специалист признаков кровотечения не обнаружил. «В связи с наличием раневого процесса» журналисту рекомендовали обратиться в больницу и выдали ему направление на госпитализацию, но пациент в больницу не явился.
На следующий день в 13:51 Виноградов вновь вызвал неотложку. Прибывшие через 19 минут врачи обнаружили в области послеоперационной раны нагноение и доставили его в больницу.
Состояние журналиста резко ухудшилось в приемном покое. У пациента открылось кровотечение, как предполагают медики, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Вечером того же дня он скончался в больнице.
В настоящее время проводится служебная проверка. По факту смерти журналиста проверку также проводят сотрудники Следственного комитета России. «Предварительно можем сказать, что пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ», — подчеркнули в Депздраве.
Виноградов работал заместителем редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей в газеты «Вечерняя Москва». Ему было 42 года. Последний пост журналиста в Facebook от 9 декабря был посвящен открывшемуся перед приездом скорой кровотечению. Виноградов писал, что прибывшие на вызов фельдшеры заверили его в том, что кровь идет не из артерии, а из крупного сосуда, наложили повязку и велели приложить к ране замороженную курицу из холодильника.
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Теги:
Другое , Михаил Виноградов , СКР , Вечерняя Москва , АГН "Москва" , Москва
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