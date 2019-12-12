Восстановлена картина смерти российского журналиста после визита скорой помощи

Российский журналист Михаил Виноградов скончался в больнице после обильного кровотечения, по предварительным данным, из-за внезапного разрыва бедренной артерии. Картину смерти восстановили в департаменте здравоохранения Москвы , сообщает агентство «Москва».

По данным пресс-службы департамента, после операции, 9 декабря в 23:30 по московскому времени Виноградов вызвал скорую помощь. Медики прибыли через 12 минут. В ходе осмотра кровотечения в области послеоперационной раны не было, пациенту наложили асептическую повязку, посоветовали приложить поверх что-то холодное и рекомендовали показаться хирургу в поликлинике.

10 декабря Виноградов посетил хирурга, но на момент осмотра специалист признаков кровотечения не обнаружил. «В связи с наличием раневого процесса» журналисту рекомендовали обратиться в больницу и выдали ему направление на госпитализацию, но пациент в больницу не явился.

На следующий день в 13:51 Виноградов вновь вызвал неотложку. Прибывшие через 19 минут врачи обнаружили в области послеоперационной раны нагноение и доставили его в больницу.

Состояние журналиста резко ухудшилось в приемном покое. У пациента открылось кровотечение, как предполагают медики, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии. Вечером того же дня он скончался в больнице.

В настоящее время проводится служебная проверка. По факту смерти журналиста проверку также проводят сотрудники Следственного комитета России . «Предварительно можем сказать, что пациент за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ», — подчеркнули в Депздраве.

Виноградов работал заместителем редактора отдела специальных корреспондентов и обозревателей в газеты «Вечерняя Москва». Ему было 42 года. Последний пост журналиста в Facebook от 9 декабря был посвящен открывшемуся перед приездом скорой кровотечению. Виноградов писал, что прибывшие на вызов фельдшеры заверили его в том, что кровь идет не из артерии, а из крупного сосуда, наложили повязку и велели приложить к ране замороженную курицу из холодильника.