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Россиянам запретили ездить со своими овощами и фруктами в Европу 

Ura.Ru + ещё 3 1 час назад
Россиянам запретили ездить со своими овощами и фруктами в Европу
Фото: Ura.Ru
Россияне не смогут ввозить в евросоюз продукты растительного происхождения, а также растения без специального сертификата. В ЕС с 14 декабря вступил в силу новый фитосанитарный закон.
Как указано в документе, таможня Финляндии не будет пропускать в Европу туристов, которые везут с собой овощи, фрукты и ягоды без фитосанитарного сертификата. Как поясняет сайт Ассоциации туроператоров (АТОР), сертификат нужен будет даже при ввозе срезанных цветов, пишет NEWS.ru.
Даже если у туриста и будет документ, то он сможет взять с собой в Европу не более двух килограммов овощей или фруктов. Без сертификата в страны ЕС можно завозить лишь дурианы, финики, бананы, кокосы и ананасы.
Авторы закона уточняют, что он в первую очередь касается тех иностранных граждан, которые пересекают границу на личном транспорте с каким-то запасом еды.
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Теги:
Другое , Санкции , Ассоциация туроператоров России , ЕС , Финляндия
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