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При крушении Ми-28Н на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильи 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
При крушении Ми-28Н на Кубани погибли замкомандира полка и командир эскадрильи
Фото: News.ru
Заместитель командира полка по летной подготовке и командир эскадрильи погибли при крушении вертолета Ми-28Н на Кубани, сообщил источник в военных кругах.
«По службе, конечно, знали [погибших]… Один из них — заместитель командира по летной подготовке этого полка, второй — командир эскадрильи. Замкомполка — боевой офицер, был в Сирии и в других горячих точках», — сообщил источник ТАСС.
По его словам, офицеры из других подразделений готовы помочь семьям погибших.
Напомним, в среду в Минобороны сообщили, что в Краснодарском крае разбился ударный вертолет Ми-28, экипаж погиб. Черные ящики вертолета найдены.
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Теги:
Другое , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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