Артисты Большого Московского цирка выступили перед Папой Римским Франциском

ВАТИКАН , 11 декабря. /Корр. ТАСС Вера Щербакова /. Артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского во главе с братьями Запашными выступили с небольшим представлением перед Папой Римским Франциском . Номера жонглеров и акробатов были представлены в среду в ходе традиционной коллективной аудиенции в аудиториуме Павла VI в Ватикане, передает корреспондент ТАСС.

Под рождественскую музыку артисты выстроили живую пирамиду, которую венчала девятилетняя Даша Заец, молодая представительница династии акробатов. По завершении выступления россияне преподнесли понтифику в подарок книгу, выпущенную к недавнему 100-летнему юбилею советского цирка, а также альбом о Большом Московском цирке.

В Ватикане любят цирк

Аскольд Запашный давно мечтал о встрече с Папой Римским и выступлении перед ним. По его признанию, эта мечта появилась у него после знакомства со знаменитым английским дрессировщиком Мартином Лейси. «Однажды он мне показывал фотографии разных событий своей жизни, и среди них была одна, на которой Папа Римский [Иоанн Павел II] гладит львенка на его руках», — рассказал Запашный.

Католическая церковь не только принимает, но и любит цирк, цирк с животными. Приятно, что в Ватикане правильно относятся к цирку, вопреки общей политике, которая преобладает в Европе", — продолжил он. Запашные — представители известной цирковой династии — с сожалением констатируют угрозу исчезновения цирков. «Когда люди начинают подчиняться мнению агрессивно настроенного меньшинства, создавая искусственное общественное мнение, теряются целые науки. Цирк основывается на дрессуре, общение с животными — это важный пласт этого искусства», — сказал Аскольд.

Эдгард в свою очередь отметил важность международного сотрудничества цирков. Он рассказал, что попасть к Папе российским артистам помог устроитель Международного циркового фестиваля в городе Латина Фабио Мантика. «Мы давно дружим и участвуем в этом фестивале», — уточнил он.

Запашные уверены, что такие события, как выступления перед Папой Римским, помогают привлечь внимание к цирку, в том числе к цирку с животными. «Это вопрос взаимоотношения цирка и религии, общения с живой природой», — заключил Аскольд.

Артисты цирка уже ранее выступали перед Папой Франциском, который, как и его предшественник Иоанн Павел II, любит цирковое искусство. Несколько лет назад по распоряжению понтифика несколько сот бездомных и бедняков получили в рождественские праздники бесплатные билеты на цирковое представление в Риме. В программе значились и номера с животными. В Италии, как во многих других странах, предпринимаются законодательные инициативы, запрещающие или значительно ограничивающие использование животных в цирковых выступлениях.