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Криминал

Тренер избила российских школьниц на баскетбольном матче 

Lenta.ru 1 час назад
Тренер избила российских школьниц на баскетбольном матче
Фото: Lenta.ru
Спортивный тренер била девушек-подростков во время матча в одной из школ Удмуртии. Очевидцы сняли это на видео. Кадры появились в паблике «Ижевск» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как женщина дает подзатыльники, тычки и пощечины школьницам с форме, таскает их за волосы. Те никак не отвечают на агрессию. Автор публикации пишет, что ролик снят во время соревнований по баскетболу в городе Глазов, а ученицам по 14 лет.
Руководство удмуртской «Детско-юношеской спортивной школы №2» рассказало радиостанции «Говорит Москва», что по факту инцидента проводится проверка.
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Теги:
Другое , Радиостанция "Говорит Москва" , Удмуртская Республика
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