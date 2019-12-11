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«Танцы на пуантах»: органный концерт в «Зарядье» 

Вести.Ru 1 час назад
«Танцы на пуантах»: органный концерт в «Зарядье»
Фото: Вести.Ru
Первым в истории джазменом был Иоганн Себастьян Бах, и это утверждение выглядит лишь слегка преувеличенным. Легендарный американский саксофонист Ли Кониц утверждал, что «весь джаз вышел из Баха, в музыке которого присутствуют свинг и все, что составляет суть и основу джаза».
Бах блистательно импровизировал на органе, и кто знает, живи он в наше время, джазовый репертуар органистов был бы так же обширен, как и барочный.
Известный органист и хранитель органа зала «Зарядье» Лада Лабзина собрала оригинальные, созданные для органа, пьесы в стиле джаз, созданные композиторами XX века. Как органично и современно голос Короля инструментов звучит в регтаймах, негритянских спиричуэлс и французском вальсе-мюзете.
Во второй, «джазовой», части концерта слушателей ждет немало открытий:
— прелюдия из сюиты «Джаз на пуантах» (которая, собственно, и послужила основой для программы) выдающегося американского джазмена, композитора и пианиста Дэйва Брубека;
— церковное танго в стиле босса-нова швейцарского органиста и композитора Ги Бове;
— хоральная прелюдия «Христос лежит на ложе смерти» (Christ lag in Todesbanden) и еще две прелюдии в стиле джаз немецкого органиста и композитора Фолькера Бройтигама;
— органная «Пастораль» Уильяма Ллойда Уэббера (папы знаменитого автора мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера), английского органиста и композитора;
— очаровательные органные пьесы Жульена Бре из цикла «Образы Парижа»;
— джазовые пьесы польского композитора Садовски, скетчи на негритянские спиричуэлсы венгра Десо и настоящий регтайм Root Beer Rag популярного хитмейкера 1980-1990-х годов Билли Джоэла.
"Я не согласна с мнением, что орган — не джазовый инструмент, — говорит Лада Лабзина. — Среди профессиональных органистов немало тех, кто владеет джазовой стилисткой и с удовольствие играют джаз — американка Рода Скотт, например, или Дэвид Тим из Германии. Звучание натурального органа великолепно сочетается с звучанием саксофона. В Европе, в Америке в конце церковных служб часто устраиваются джазовые концерты на органе. В нашей стране с 2004 года проводится фестиваль Jazz & Pipe Organ ("Джаз и духовой орган")".
С 2019 года Лада Лабзина является хранителем концертного органа зала «Зарядье».
Программа будет исполнена на цифровом органе Viscount. Это портативный электронный клавишный музыкальный инструмент, акустическим аналогом которого является духовой.
Органный концерт «Танцы на пуантах» состоится 17 декабря в 19:00 в Малом зале «Зарядье».
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Теги:
Другое , Ллойд Уэббер
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