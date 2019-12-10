«Путь к перерождению столицы»: 5 знаковых построек Москвы, возведенных при Лужкове

10 декабря на 84 году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков . Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у заслуженного архитектора РФ , члена корреспондента Российской академии художеств Сергея Ткаченко о значимых постройках города, которые появились в период правления экс-градоначальника, и изменили облик белокаменной.

Облик столицы, по словам Ткаченко, который, кстати, занимался проектировкой башен бизнес-центра «Москва-Сити», в лужковскую эпоху значительно изменился — произошло возрождение исторической среды и обновление пространства, напоминающего о страшных годах разрухи и произвола. По мнению эксперта, основной заслугой Лужкова многие считают перерождение столицы, в чем, несомненно, правы.

— Именно в годы правления Юрия Михайловича город пережил критический период перехода из разрушающейся и социалистической Москвы в капиталистический, современный город, — заявил Сергей Ткаченко.

Более того, именно с легкой руки бывшего градоначальника, в столице начали реализовываться строительные проекты социальной направленности.

— Даже в периферийных районах начали возводить сотни детских садов, школы, налаживать транспортную инфраструктуру, не говоря уже о центральных пространствах, — отметил Ткаченко.

И стоит отметить, что Лужков получил благодаря таким проектам огромный кредит доверия от граждан, считает эксперт.

1. Преображение Старого Гостиного двора

Московский Гостиный Двор является одним из самых красивых архитектурных памятников мегаполиса. Он тоже, по словам специалиста, обрел новую жизнь после того, как его судьбой занялось правительство города во главе с Юрием Лужковым.

— Я лично занимался его реконструкцией. Да, были сложности во время реставрации высокой крыши архитектурного здания, ведь этот комплекс построен без малого восемь столетий назад. И нужно было сохранить исторический облик, но в то же время была поставлена задача снабдить объект современным и практичным функционалом, — заметил специалист.

Теперь это крупный культурный, торговый и деловой центр. Более того, комплекс перекрыт одним из крупнейших в Европе светопрозрачным покрытием. А городская площадь сейчас напоминает венецианскую в Сан-Марко.

Во время реконструкции у здания приумножились дополнительные квадратные метры, отмечает Ткаченко, объект был расширен благодаря мансардным этажам. В настоящее время общая площадь Гостиного двора составляет около 82 тысяч квадратных метров. И сегодня объект работает на благо Москвы, москвичей и гостей города.

2. Памятник Петру I В период с 1996 по 2003 год в российской столице активно велись реставрационные работы старинных объектов архитектуры, но в то же время возводились новые. Так, знаменитый даже за пределами нашей страны памятник «В ознаменование 300-летия российского флота», автором которого является архитектор Зураб Церетели , появился на искусственном острове у разделения Москвы-реки и Водоотводного канала в 1997 году. 18-метровый Петр I, застывший в стали, держит в руке свиток. Высота всего комплекса составляет 98 метров. Памятник, по утверждению архитектора, является одним из самых высоких в России. Даже монумент советского скульптора Евгения Вучетича на Мамаевом кургане «Родина-мать зовет» уступает этому столичному архитектурному комплексу в дине на 15 метров.

— Это мы с юмором относимся к памятнику Петру, а вот иностранцы специально приезжают к нам, чтобы посмотреть на него, считая скульптурный ансамбль настоящим шедевром, — добавил эксперт.

3. Храм Христа Спасителя

Известно, что период правления Юрия Лужкова также ознаменован воссозданием утраченных памятников, имеющих не только архитектурную значимость, но и духовную.

Так, принципиально важным решением в судьбе города и страны стало воссоздание храма Христа Спасителя

— Мы все знаем, что этот храм в 1931 году был сравнен с землей, а на его месте по первоначальному плану должен был появиться Дворец советов. Но этот проект был заморожен и на месте обители появился бассейн «Москва», — напомнил заслуженный архитектор РФ.

И лишь в 1994 году правительство столицы приняло постановление о начале восстановительных работ. Уже к 2000-у году в стенах воссозданного храма была проведена первая литургия.

4. Москва-Сити

О том, что российской столице нужно не только сохранить и восстановить объекты культурного значения, но необходимы и современные очертания, власти задумались в далеком 1991 году. Именно тогда, по словам эксперта, возникла идея строительства в белокаменной бизнес-квартала с небоскребами.

— Так и появилась идея комплекса «Москва-Сити». Поначалу было очень много претензий относительно того, что эти башни являются градостроительной ошибкой. Но прошло время и все убедились, что проект является более чем удачным. Сегодня в эти высотки «заселяются» не только различные компании, но даже федеральные ведомства

5. Измайловский Кремль

Креативным кластером, имеющим важную историческую значимость, считается Измайловский Кремль. Этот комплекс начали строить в 1998 году, а уже в 2003-м культурно-исторический объект из дерева, стилизованный под традиционное русское зодчество, превратился в развлекательный центр.

— Сегодня там не только музеи, лектории, художественные галереи, но и места для отдыха, досуга и просвещения, — уточнил собеседник «ВМ».

Читайте также: «Не мог без дела». Чем занимался Лужков в последние годы жизни