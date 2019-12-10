Ветеран «Альфы» объяснил слова Путина о Хангошвили 

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» напомнил в эфире НСН, что для чеченцев характерна кровная месть. Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров нормандской четверки заявил, что убитый в Берлине гражданин Грузии, чеченец Зелимхан Хангошвили был одним из организаторов взрывов в московском метро. При этом Путин подчеркнул, что не знает, что произошло с Хангошвили. По словам президента России, он выходец из «бандитской среды, и там может произойти всё что угодно». Неожиданное знакомство Путина с подробностями биографии Хангошвили, которые могли выступить мотивом для его убийства российскими спецслужбами, в чем их обвиняют западные СМИ, не доказывает причастность Москвы к этому преступлению. Об этом в эфире НСН заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Рар: Берлин готов обсуждать с Москвой обстоятельства убийства Хангошвили «Этот бандит — чеченец по национальности. Участвовал практически во всех операция против наших федеральных войск. Кроме того, у жителей Северного Кавказа свой менталитет, у них никто не отменял кровную месть. Мы их обычаи можем воспринимать по-разному, для них это образ жизни. Неужели мы готовы опять подставляться, чтобы в нас тыкали пальцем, говоря, что наши спецслужбы уничтожили этого бандита. Если бы мы это сделали, то ни наши руки, ни наши уши не были бы к этому причастны, потому что спецслужбы занимаются оперативной работой, имеют очень хорошие навыки в своей области. Если бы нам было это надо, нашли бы в Германии какого-то отброса, который бы за 500 долларов сделал бы то, о чем мы говорим. Совершенно не вижу смысла нашим спецслужбам подставляться по этому бандиту», — сказал собеседник НСН. Напомним, Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. По горячим следам немецкая полиция задержала подозреваемого в преступлении, которым оказался 49-летний россиянин. По данным прокуратуры Германии, он связан с российскими спецслужбами.
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